Названы инициаторы передела «крабовых квот»

В апреле 2018 года должна стартовать заявочная кампания на установление квот на вылов краба на 15 лет.

Напомним, что 10-летние квоты на вылов краба утверждены в 2008 году, и они учитывают историю промысла компаний предыдущего периода.

В связи с этим возникли слухи о будто бы анонимном письме президенту Владимиру Путину, в котором неизвестная «группа авторов» предлагала пересмотреть принцип распределения квот на вылов краба, заменив исторический принцип аукционами? Что вызвало большую панику среди рыбопромысловиков и судостроителей.

Как пишут «Новые известия», решение, способное подорвать развитие отрасли предложено представителями Русской рыбопромышленной компании (РРПК), которую контролируют зять Тимченко Глеб Франк и брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев.

Всеволод Сибирцев.

Против изменений метода распределения квот высказывались действующие игроки рынка. Их поддерживали руководители регионов, где добывают краба: врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко даже писал письмо помощнику Путина Андрею Белоусову с просьбой сохранить исторический принцип распределения квот.

По мнению экспертов рынка, если базовая норма закона будет сломана, то десятилетний инвестиционный прогноз в 600 млрд рублей можно смело делить на 10.

В нашумевшей публикации речь идет только о возможном «смягчении» удара по рыболовам: чиновники и бизнес обсуждают «компромиссный вариант» распределения квот на добычу краба. Теперь предлагается 40 процентов квот разыграть на аукционах, еще столько же распределить «по историческому принципу», и оставшиеся 20 процентов передать инвесторам под обязательство построить перерабатывающие предприятия и/или суда на российских верфях.

Ведомство, регулирующее отрасль, пока пытается сохранить видимость нейтралитета.